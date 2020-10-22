Авдонин: белорусы должны по максимуму использовать возможности дискуссионных площадок

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны по максимуму использовать возможности дискуссионных площадок, чтобы донести свою позицию. Об этом заявил журналистам аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Сегодня он выступает модератором тематической дискуссии в штаб-квартире "Белой Руси", где рассматриваются вопросы изменений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя площадка является одним из дискуссионных мероприятий, которые в эти дни проводятся по всей республике. И в первую очередь она ориентирована на то, чтобы собрать членов РОО "Белая Русь", услышать их мнения, предложения, которые были собраны, в том числе от большого числа населения. Это позволит понять, чем сейчас дышит каждый из граждан республики, понять его чаяния, потребности, видения. В действительности это важное историческое событие и однозначно все должны по максимуму использовать эти дискуссионные площадки для того, чтобы донести свою позицию", - сказал Алексей Авдонин.

По его словам, от граждан поступает достаточно предложений по социальным, экономическим и политическим вопросам, по работе правоохранительных органов, судебной системы. "Для нас главное сейчас правильно оформить все эти предложения, ввести их в юридическую интерпретацию и направить для изучения непосредственно в те структуры, которые будут заниматься вопросами внесения изменений в Конституцию. Поэтому крайне важно вовлечь как можно больше людей, чтобы это был общенародный процесс, который бы затрагивал все слои населения", - отметил аналитик.

Алексей Авдонин подчеркнул: дискуссионные площадки выступают институтом, позволяющим объединить людей самых разных взглядов. "Чтобы дать возможность каждому высказаться и быть услышанным, чтобы эти предложения были оформлены в виде конституционных изменений, - добавил он. - Самое главное сейчас - чтобы дискуссионные площадки не выступили в роли некоего формального института, который объединил только исключительно чиновников или административных госслужащих. В этом случае площадки не будут работать, не будут предоставлять широкому кругу граждан Беларуси возможность быть услышанными. Поэтому самое важное здесь не обсуждать сугубо отдельные предложения. Их достаточно много. Важно, чтобы в последующем эти предложения объединить по группам, разбить по блокам и сформировать общее видение того, как дальше белорусский народ хочет жить. Вот это самое важное".-0-

Фото Оксаны Манчук