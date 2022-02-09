Авдонин: используя Украину, Запад пытается оправдать введение санкций против России

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Используя Украину, Запад пытается оправдать введение санкций против России. Такое мнение, обсуждая причины истерики Запада по украинскому вопросу, в эфире "Альфа Радио" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Обсуждая нагнетание Западом ситуации по возможному вторжению России в Украину, аналитик отметил: "Та волна информационной пропаганды, которая начала формироваться со стороны коллективного Запада по якобы планируемой агрессии России по отношению к Украине, как они говорят, нацелена на создание иллюзорного мира для западной публики. В первую очередь для того, чтобы оправдать введение дополнительного пакета санкций против России".

"Вопрос в том, что является первопричиной: они (силы Запада. - Прим БЕЛТА) стараются обеспечить мир на территории Украины или же собираются ввести санкции против России? Скорее всего, второе. Только не знают, где найти повод - Россия его не дает. Для Запада было бы хорошо, если бы возникла какая-то провокация или вооруженный конфликт на границе Украины и России. Тогда у них (сил Запада. - Прим. БЕЛТА) были бы развязаны руки. Но российский МИД очень эффективно работает в информационном поле, не дает сформировать ощущение, что война вот-вот начнется или что это является самоцелью Кремля", - подчеркнул политолог.

Алексей Авдонин высказал мнение, что Запад не может реализовать нужный ему посыл в своем информационном поле и поэтому должен сейчас оправдываться. "Западному гражданину обещали, что вот-вот начнется война - все хотят видеть картинку войны, потому что для них это просто шоу. На Западе общество подогревали к тому, что скоро будет "блокбастер" - а его нет", - отметил политолог. В качестве примера он привел Ирак: "Первое шоу с боевых действий организовала американская телекомпания CNN во время иракского кризиса в 1991 году. В режиме 24/7 СМИ транслировало иллюзорную картинку, а в последующем Ирак обвинили в нападении на Кувейт, хотя в действительности ситуация была совершенно иная".

"Россия не дает возможности сформировать некий прецедент, ситуацию, которая позволила бы потом запустить этот механизм обвинений о вооруженном вторжении и применить огромный пакет санкций против РФ", - резюмировал Алексей Авдонин.-0-