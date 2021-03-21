Авдонин: Конституция Беларуси показала свою жизнеспособность на протяжении длительного периода

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция Беларуси показала свою жизнеспособность на протяжении длительного периода, заявил в эфире "Беларусь 1" аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"Конституция, которая у нас действует сейчас показала свою жизнеспособность и актуальность на протяжении длительного периода времени. Резко ее менять и делать что-то новое не совсем корректно и не совсем правильно. Понятно, что произошли определенные изменения в информационном обществе, в экономике и в самом развитии страны. И, как результат, естественно, все эти новшества должны найти отражение и быть актуальными еще на протяжении длительного периода времени", - сказал Алексей Авдонин.

По его словам, процесс внесения изменений в Конституцию перманентный и проходит во всех странах мира. "Мы это наблюдаем, потому что меняется общество, мировая экономика, политика, угрозы меняются. Естественно, мы должны полностью пересматривать их для того, чтобы быть адекватными, чтобы наша институциональная среда соответствовала уровню развития", - отметил аналитик.

Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко подчеркнул, при корректировке Основного закона страны, безусловно, будет учитываться международный опыт.

"Хочу сказать, что за последние 20 лет в 46 странах внесены изменения в Конституцию из более чем 200 стран мира. А за 10 лет - 26 стран внесли изменения в Конституцию. Это говорит не о том, что плохо были подготовлены эти законы, а лишь о том, что мы живем в мире, который стремительно изменяется. И поэтому, конечно, мы должны учитывать международный опыт. Но в тоже время ни в Европе, ни в мире вообще нет единого инструментария. И Венская конвенция говорит нам о том, что каждая страна вправе сама выбирать этот инструментарий, как эти изменения вносить. Главный принцип, чтобы у каждого гражданина был легальный способ гласно, спокойно, в свободной форме внести свои предложения с надеждой что этот голос будет услышан", - добавил депутат.-0-