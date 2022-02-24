Авдонин: многолетняя милитаризация Украины не могла не вызвать беспокойство у игроков мировой политики

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетняя милитаризация Украины не могла не вызвать беспокойство у игроков мировой политики. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На протяжении последних 30 лет Украину интенсивно пытались милитаризировать. Мы видели, как обрабатывали не только население, но обрабатывали военных, готовили их к различным специальным операциям против как своего народа, так и против русских, которые проживают на Украине. Мы видели, как страны НАТО, коллективного Запада, англосаксонского мира - Великобритания, США - поставляли летальное оружие на территорию Украины. Конечно же, это не могло не вызвать не то что опасения, а беспокойство со стороны не только Москвы, но всех игроков мировой политики, в том числе и Китая, и Индии, и, конечно же, нас", - считает Алексей Авдонин.

Политолог отметил, что эти процессы в Украине происходили неспроста: Запад хотел сделать ее горячей точкой в регионе, спровоцировав конфликт наподобие афганского.-0-