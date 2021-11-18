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18 ноября 2021, 11:52

Авдонин: неспособность Польши решить кризис с беженцами обусловила диалог Москвы, Минска, Берлина и Парижа

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неспособность Польши разрешить кризис с беженцами привела к тому, что проблему сейчас вынуждены решать в Москве, Минске, Берлине и Париже. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"На наших глазах происходит формирование нового миропорядка в Европе, в котором нет места имперским амбициям Польши и стран Балтии. Все заявки на новую Речь Посполитую, "нью-ВКЛ" и "Дзяржаву ад мора да мора" обнулились и канули в Лету, как только Варшава применила водометы, спецсредства и в целом антигуманные действия в отношении беженцев, - отметил эксперт. - Неспособность Польши сыграть в "имперское великодушие" и самостоятельно разрешить кризис с беженцами привела к тому, что проблему сейчас вынуждены решать за пределами Польши в столицах других европейских стран: Москве, Минске, Берлине и Париже. Применив неадекватно жесткий прессинг в отношении беженцев, Варшава фактически повела себя как "маленький капризный мальчик". По мнению экспертов, такое поведение Польши является ответом на недавнее "наказание" Брюсселем польских властей (штраф) за их демарш верховенства европейского права, а также прекращение ЕС выделения финансовой помощи Польше".

По словам Алексея Авдонина, нынешнее польское руководство активно пытается заручиться поддержкой сильных мира сего, в частности США и НАТО. "Неслучайно и быстрое перемещение к границам Союзного государства значительной группировки войск НАТО под видом борьбы с беженцами (танки, САУ, РСЗО, спецподразделения). Это дает возможность Варшаве и горячим головам в альянсе в любой момент под видом провокации перевести кризис с беженцами в вооруженный конфликт на границах не просто Республики Беларусь, а Союзного государства и ОДКБ, - сказал аналитик БИСИ. - Ситуация на границе Беларуси и Польши с беженцами - фактически новая форма международного терроризма, которая применяется как против Республики Беларусь, так и против Евросоюза. США сильный Евросоюз не нужен. Польша воспринимается американскими элитами как вирус, который должен ослабить Евросоюз (в первую очередь ФРГ и Францию) и не дать возможности наладить плотное политико-экономическое сотрудничество с Российской Федерацией".-0-

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