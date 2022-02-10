Авдонин о "комментариях" к пресс-конференции Чечко: мое имя использовано ради провокации и фейка

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в беседе с корреспондентом БЕЛТА заявил, что никаких комментариев к пресс-конференции польского военнослужащего Эмиля Чечко не оставлял, а его имя использовано ради провокации и фейка.

"Когда я узнал о том, что от моего имени ведется какая-то переписка, даются какие-то комментарии к видео пресс-конференции польского солдата, я находился за рулем, ехал в командировку в Логойск. Мне прислали эти скрины с вопросом "Ты пишешь?" Как я могут писать, если еду за рулем и вообще - этой пресс-конференции не смотрел, если честно", - сказал Алексей Авдонин.

По его словам, "видно, что (это делают. - Прим. БЕЛТА) какие-то деструктивные элементы, специально обученные для этого люди". Аналитик выразил мнение, что это "провокация, направленная на то, чтобы использовать мое имя, мое экспертное мнение, чтобы подорвать доверие и ко мне, и вообще доверие к экспертному сообществу Беларуси".

Алексей Авдонин считает, что такие комментарии оставили не профессионалы. "Однозначно видна работа против нас каких-то оппонентов, очень малопрофессиональных, потому что такой фейк развенчивается мгновенно, все отслеживают информационное поле, и понятно, что Авдонин не писал и, более того, находился за рулем, а они об этом явно не могли знать. Естественно, я выложил сразу видео в соцсети и опроверг все эти комментарии и посылы, которые давались со стороны аккаунта, зарегистрированного на мое имя и мою фамилию", - заключил он.-0-