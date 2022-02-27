Авдонин о референдуме: видна активность и заинтересованность граждан

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме видна активность и заинтересованность граждан, заявил журналистам аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"Все организовано в рамках закона в соответствии со всеми нормами. На участках спокойно. Все доброжелательны, и, самое главное, видна активность населения и заинтересованность, чтобы Конституция стала нашим будущим", - сказал Алексей Авдонин.

В Беларуси сегодня открыты 5510 участков по голосованию на референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.

Участки для голосования будут открыты до 20.00.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов - соответственно "за" или "против". Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.-0-