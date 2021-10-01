Авдонин об интервью Лукашенко CNN: Президент четко представил свою позицию, его аргументы понятны

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент четко представил свою позицию, его аргументы понятны. Такое мнение по итогам интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN в эфире "Альфа Радио" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Эксперт отметил эмоциональное состояние журналиста после интервью. Он считает, что поставленные руководством телеканала цели достигнуты не были. "В принципе, вопросы Александру Григорьевичу он задавал типичные, похожие на те, что были во время "Большого разговора с Президентом". Но все мы видели, к чему подводили сотрудники CNN. Наблюдалась попытка перевернуть действительность и выразить, что именно Беларусь виновата в тех или иных проблемах, которые сейчас есть в том же Евросоюзе. Но глава государства четко представлял свою позицию, его аргументы были понятны", - считает Алексей Авдонин.

Как сообщалось, Президент согласился на данное интервью только при условии, что его покажут полностью, ничего не скрыв. "Посмотрим, выполнят ли они свое обещание. Но уже сейчас в американской прессе появились обвинения журналиста CNN в том, что он не имел права называть главу государства Президентом - мол, это нелегитимно. Мы видим, что в лагере коллективного Запада есть разлад, есть элементы непонимания. Сейчас внутри стран Запада, Европы, англосаксонского объединения есть силы, которые в действительности заинтересованы в том, чтобы слушать и слышать, а есть настроенные на войну", - отметил аналитик.

Он подчеркнул, что сейчас такие СМИ, как CNN, BBC, Sky News, формируют общественное мнение. Своей подачей они способны менять общественное восприятие той или иной ситуации. "Если сейчас CNN выполнит свое обещание и в полном объеме представит интервью, то модель мира, которая наблюдалась последний год, будет изменена. Возможны и попытки давления на руководство и журналистов CNN, чтобы не допустить распространения интервью. Но мы будем популяризировать материал, обеспечим и иностранное сопровождение, чтобы англоязычная аудитория также смогла увидеть ответы", - резюмировал Алексей Авдонин.-0-

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