Авдонин: оппоненты белорусского государства применяют стратегию "эрозии государства"

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппоненты белорусского государства извне применяют стратегию "эрозии государства". Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин во время регионального форума "Беларусь адзiная", который проходит сегодня в Минске, завершая всебелорусскую акцию аналогичных встреч по всей республике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас основная концепция - это "эрозия государства", полное разрушение государства как субъекта международных отношений. По Венской конвенции государство обладает независимостью по проведению внутренней и внешней политики. Сейчас же понятно, что для крупных корпораций, чтобы выжить, необходимо разрушить государство и установить контроль над ресурсами, людьми. При этом люди определяются как ключевой элемент интенсивного экономического роста", - сказал Алексей Авдонин.

Он пояснил, что в период быстрой модернизации в 2015-2016 годах крупные игроки на рынке под достаточно низкие процентные ставки смогли перевести свою экономику под новый технологический уклад. Встал вопрос о "лишних людях" при перепроизводстве. Беларусь оказалась в периоде трансформации.

"Мы переживаем сильные удары и на идеологическом, информационном фронтах. Надо понимать, что популяризация тех же нетрадиционных ориентаций - это экономические термины, ориентированные как раз на то, чтобы сформировать одиноких потребителей товаров и услуг. Тех, которые ориентированы на эмоции при потреблении, а не на долгосрочные инвестиции: образование детей, стабильное потребление. Это те элементы, которые сейчас внедряются в сознание нашей молодежи, в сознание не только белорусского общества, но и на постсоветском пространстве, на европейское сообщество. Это элемент управления одинокими людьми", - отметил Алексей Авдонин.

Отсюда такая важность единства нации, ориентированной на построение стабильной экономики и стабильного государства, общества традиционных ценностей. В связи с этим эксперт предупредил: "Нас будут и дальше пытаться качать, применять современные политтехнологии, ориентированные на разрыв и конфликт, ощущение, что мы что-то недополучили в личный кошелек, в чем виновно якобы государство".

Форум в Минске собрал около 600 участников - представителей депутатского корпуса, идеологической вертикали, профсоюзного движения, общественных объединений и политических партий. Много среди слушателей учащейся молодежи. В числе приглашенных экспертов - известные белорусские политологи, экономисты, социологи.-0-