Авдонин: организаторы "цветных революций" нацелены на внесение разногласий в общество

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы "цветных революций" нацелены на то, чтобы вносить в общество разногласия. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

Эксперт пояснил, чем отличаются "цветные революции" от реальных протестов, вызванных ухудшением социально‑экономического положения. "Организаторы "цветных революций", как правило, всегда заявляют, что не готовы в рамках действующего законодательства заниматься политической борьбой. Их самоцель - внесение разногласий в общество, создание очагов протестов в крупных городах (майданов) с целью нивелирования монополии государства на применение силы", - отметил он.

Алексей Авдонин считает, что к "бархатным революциям" следует подходить не как к некому политическому феномену или явлению информационно‑пропагандистской сферы, а исключительно как к методам и формам противоборства между странами. "И устойчивость политической и социально‑экономической системы государства в первую очередь зависит от того, как оно научилось противостоять подобным методам воздействия", - подчеркнул аналитик БИСИ.

Он предположил, что подобные вспышки по всему миру будут только усиливаться, а зоны напряженности - расти. "Единственным средством для того, чтобы обеспечить стабильность наших интересов, является усиление взаимодействия социально ориентированных государств, углубление кооперации между ними", - считает эксперт.-0-