Авдонин: открытие новой линии метро демонстрирует экономическую развитость государства

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие новой линии метро демонстрирует экономическую развитость белорусского государства. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Развитие сети метро - это в первую очередь демонстрация экономической развитости государства. Когда экономика в государства стабильна, страна может реализовывать такие крупные проекты и, самое главное, реализовывать в короткий период времени", - отметил Алексей Авдонин.

Он обратил внимание, что сегодня не все страны могут себе позволить интенсивное строительство метро, особенно в период эпидемии, которая заставила многие государств пересмотреть свои экономические планы. "Это демонстрация того, что экономическая модель Беларуси эффективна и показала свою устойчивость в этих условиях. Несмотря на все политические, социальные перипетии, государство выполняет свои обязательства перед населением", - подчеркнул аналитик.-0-