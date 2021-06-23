Авдонин: Президент обратился к здравомыслящей элите Запада, которая должна остудить горячие головы

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращение главы государства было к той здравомыслящей политической элите, которая должна выступать холодным душем для горячих голов, желающих раскрутить новый деструктивный маховик. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя вчерашнее выступление Президента Александра Лукашенко в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Надо понимать, что Европа не едина. В ней есть деструктивные силы, нацеленные на разрушение, а есть здравомыслящие политики. Они понимают, что если в Европе кто-то разожжет войну или если начнутся какие-нибудь противостояния, то это вызовет необратимые социально-экономические, политические и исторические последствия, которые вся Европа будет разгребать еще несколько десятилетий. Обращение главы государства было к той здравомыслящей политической элите, которая должна выступать холодным душем для "горящих голов", что хотят ради своей наживы раскрутить новый деструктивный маховик", - пояснил Алексей Авдонин.

Говоря о поствыборных событиях в Беларуси, аналитик отметил использование против Беларуси различных технологий гибридной войны. "На разных медийных площадках мы еще до событий августа 2020 года обсуждали косвенное применение в Беларуси самых передовых технологий, связанных с манипулированием общественным сознанием, мнением масс. И позже видели результат: плавное информационное давление в последующем перерастало в протестное движение", - сказал он.

Эксперт напомнил, что подобные технологии были разработаны как раз после Второй мировой войны. "Суть строится на том, что перед всеми так называемыми гибридными войнами против государства или общности активно работают люди слова, которые формируют общественное мнение в нужном ключе, чувство неудовлетворенности. Это искусственно сформированное состояние, которым потом легко манипулировать. Мы видели, как это работало", - подчеркнул аналитик БИСИ.

Алексей Авдонин обратил внимание на то, что вышеупомянутая схема описывает подготовку к бархатной революции. "Сейчас же, когда протестный запал упал, мы видим, что коллективный Запад перешел к новым стадиям. Их много, все они системные и реализуются поэтапно. Сейчас - санкционный, до этого был провокационный. По планам, которые Западом, как правило, применялись против тех или иных государств, следующая стадия есть переход к вооруженной конфронтации, провокациям на границах и в последующем к активной информационной кампании о том, что коллективный Запад или НАТО активно борется с диктаторами для освобождения народа от нарушений прав человека. Это стандартная модель", - подытожил аналитик.-0-