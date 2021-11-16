Авдонин: решение по беженцам принимается без Польши и стран Балтии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по беженцам принимается без Польши и стран Балтии. Такую точку зрения в эфире "Альфа Радио" выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Одной из тем обсуждения стал телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперт подчеркнул, что возникшая на границе проблема уже решается не на уровне соприкосновения полицейских Польши и самих беженцев, а на международном - между такими странами, как Германия, Беларусь и Россия.

"В первую очередь состоявшийся разговор свидетельствует о том, что мы можем решать проблемы цивилизованно. Он открывает большую перспективу для дальнейшего диалога и сотрудничества, - считает Алексей Авдонин. - Для коллективного Запада и заокеанского центра принятия решений разговор Лукашенко и Меркель не был выгоден. Все ориентированы на то, что диалог и риторика должны выстраиваться с польскими властями или странами Балтии. Но мы видим, что решение по беженцам принимается без Польши и стран Балтии".

Аналитик убежден, что поляки, по сути, сами стали заложниками этой игры. "Мы видим, что Польша и страны Балтии фактически утвердили свой статус лимитрофного государства, решение за которых принимают за океаном. В отношении беженцев Польша действовала, нарушая Женевскую конвенцию и другие международные соглашения. Она могла делать это, ссылаясь на поддержку со стороны старшего брата - США и в целом англосаксонского мира. Именно они давали надежду польскому руководству и странам Балтии, что их поддержат, что никакого давления со стороны Брюсселя не будет, - сказал Алексей Авдонин. - Мы могли наблюдать, как Польша саботировала те или иные решения. Они ориентированы на подрыв Евросоюза. Ключевые страны ЕС - Германия, Италия и Франция - не заинтересованы, чтобы государство, которое всегда было на дотациях, разрушило наработки и усилия важных и весомых исторических фигур. Разрушать ЕС ради позиции Польши никто не будет".

По словам эксперта, Германия, осознав, к чему могут привести действия Польши, начала активно вести диалог с Беларусью и Россией. -0-