Авдонин: социально ориентированное государство - это забота о каждом белорусе

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социально ориентированное государство - это забота о каждом белорусе, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

Накануне обнародован проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения. У каждого белоруса есть возможность внести свое предложение. Один из важных посылов проекта Конституции - Беларусь остается социально ориентированным государством.

"Социально ориентированная экономика, социально ориентированное государство - это в первую очередь забота каждого о каждом. Забота общества о каждом белорусе. И это является внутренним запросом нашего общества. Мы не можем отойти от него. Это наша модель, которая сложилась исторически, и предать ее ради каких-то либеральных ценностей мы не можем", - сказал Алексей Авдонин.-0-