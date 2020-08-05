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05 августа 2020, 14:32

Авдонин: создание новых технологий - безальтернативный вариант развития для Беларуси

Алексей Авдонин
Алексей Авдонин
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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание новых технологий, новые знания - безальтернативный вариант развития для Беларуси. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

В Послании глава государства сделал акцент на развитии IТ-отрасли, цифровизации. Эксперты обсудили, насколько эта сфера способна дать определенный импульс стране. Алексей Авдонин подчеркнул, что любые высокотехнологические решения однозначно являются залогом высокоэффективной экономики. "Включение Беларуси в процесс создания не просто товаров и услуг, а именно новых знаний и технологий даст ей возможность войти в ранг стран, которые развивают эффективную и высокодоходную экономику. Для Беларуси это безальтернативный вариант развития", - считает он.

Модернизация сферы образования, повышение качества человеческого капитала способствуют созданию наукоемких технологий, которые в последующем дают возможность изготавливать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. "Для этого надо полностью реструктуризировать отдельные направления, сектора экономики. Возможно, даже создать новые, о чем Президент говорил. Космос, атомная энергетика, зеленая экономика, биотехнологии - это те сектора, которые в ближайшие 10-15 лет будут являться драйверами. И об этом сейчас говорят все видные экономисты", - отметил Алексей Авдонин.-0-

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