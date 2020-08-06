Авдонин: технология альтернативного подсчета голосов применялась во время цветных революций

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технология альтернативного подсчета голосов применялась во время цветных революций. Об этом заявил в интервью телеканалу СТВ аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"Технология альтернативного подсчета голосов применялась всегда во время цветных революций. Использовались методы экзитполов. Сейчас, в век цифровизации, есть отдельные платформы, которые позволяют якобы подсчитывать голоса. Но встает вопрос: кто контролирует сервера и алгоритм подсчета? Можно таким образом показать не те цифры, которые им будут высылать, а совершенно иные. Идентифицировать и подтвердить, что данная цифра соответствует действительности, очень сложно. На это и рассчитано", - сказал Алексей Авдонин.

По его словам, такая методика является неотъемлемой для развития цветной революции. "Вся манипуляция, связанная с использованием таких платформ, ориентирована на дезорганизацию, дезинформирование нашего населения, внушение им пустых, мнимых идей с целью попытаться вывести их на улицы", - отметил аналитик БИСИ.

"Такие призывы в принципе типичны для мероприятий, связанных с воздействием на толпу. Каждому гражданину Беларуси надо задаться вопросом: должен ли я подчиняться указаниям, которые ориентированы на формирование ненависти внутри белорусского общества?" - обратил внимание Алексей Авдонин.

Аналитик БИСИ посоветовал брать информацию из нескольких источников и смотреть на события с разных сторон. "Не надо использовать исключительно те каналы, которые формируют ощущение агрессии или ненависти. Когда у вас есть ощущение некоего негатива, сразу понимайте, что это чистая манипуляция, которая ориентирована на то, чтобы управлять вами на уровне первичных эмоций, инстинктов. Это разделение общества на своих и чужих, за и против. Но нельзя допускать разделения нации в условиях, когда во всем мире наблюдается экономический спад, идет постпандемийное воздействие на все страны. Наоборот, надо сплотиться, чтобы пройти этот период достаточно легко", - подчеркнул он.-0-