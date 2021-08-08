Авдонин: учения "Запад-2021" - это сигнал, что Беларусь готова обороняться в ответ на угрозы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабное совместное стратегическое учение военных Беларуси и России "Запад-2021" носит оборонительный формат и служит информационным сигналом о том, что Беларусь готова отразить любую агрессию и провокацию. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"Учения - это тот формат, который позволяет обеспечить повышение уровня подготовки наших Вооруженных Сил и отдельных подразделений. Подготовки не только для отражения той или иной угрозы, реагирования на различные ситуации, но и вопросы, связанные с взаимодействием с подразделениями в рамках Союзного государства - с Российской Федерацией. В условиях, когда в нашем Востойно-Европейском регионе искусственно нагнетается ситуация - и в информационном формате, и в политическом, военном, - проведение учений носит несколько целей", - сказал Алексей Авдонин.

По его словам, помимо основной цели учения служат своего рода "информационным сигналом для наших оппонентов о том, что мы готовы к отражению любой агрессии, любой провокации на территории Беларуси и не допустим того, чтобы в нашем регионе возникла новая горячая точка".

"Мы четко видим, что на границах Союзного государства ведется очень интенсивная подготовка стран НАТО к проведению какой-то (мы сейчас не можем четко сказать) операции. И об этом свидетельствует подготовка различной инфраструктуры", - добавил Алексей Авдонин. В подкрепление своих слов он заявил, что большие средства инвестируются в создание баз хранения, тылового обеспечения и перегрузки, строительство дорог и коммуникаций, аэродромов. То есть всего того, что необходимо для переброски контингента НАТО на территорию соседних с Беларусью стран. Причем расходы блока на инфраструктуру, пополнение вооружения, по словам политолога, растут с 2015 года.

"Мы не можем смотреть на это спокойно и должны адекватно реагировать. И конечно, формат учений оборонительный, не наступательный", - подчеркнул Алексей Авдонин.-0-