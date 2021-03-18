Авдонин: в первую очередь проблема серых зарплат касается предприятий с частным капиталом

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первую очередь проблема серых зарплат касается предприятий, связанных с частным капиталом. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

"Зарплата в конвертах - это хождение наличных денег в обороте. Именно наличные деньги дают возможность уйти от налогообложения. Ключевые схемы - это уход в наличные денежные средства через различные договоры подряда или договоры по оказанию каких-либо услуг через индивидуальных предпринимателей. Дальше эти денежные средства уже идут на то, чтобы выплачивать зарплату тем или иным сотрудникам в конвертах. Поэтому, естественно, перечисление денежных средств и последующее снятие денег со счетов ИП гораздо ниже по расходам, чем, к примеру, оплата взносов в ФСЗН, оплата страховки и уплата подоходного налога (подоходный налог - 13%, ФСЗН и страховка - 36%). Уходя от выплат в ФСЗН, предприятия попадают в потенциальный список контор, связанных с отмыванием денежных средств, и в результате могут понести уголовную ответственность за такие махинации", - отметил аналитик.

По его словам, наличные деньги в фирме - это всегда на грани уголовной ответственности. И все, кто включается в эту схему, несут равную ответственность за активные попытки ухода от действующей системы налогообложения.

"Зачастую цена товаров или услуг таких фирм будет ниже. Честные же субъекты хозяйствования, которые исполняют все обязательства по налогообложению, не смогут конкурировать с мошенниками. Это негативно скажется на их финансовом положении. Важна информационная профилактика. Потому что зачастую народ думает: "Меня никто не увидит, ничего не заметит". А оказывается, что в условиях цифровизации все перечисления денежных средств полностью доступны правоохранительным органам, поэтому момент снятия денег, момент отмывания (перевода безнала в нал и уход в кеш) очень легко выявляется. Поэтому призыв и обсуждение, которое было поднято главой государства совместно с представителями Госконтроля, других ведомств, однозначно дает сигнал всем остальным, что у нас единое общество, солидарная экономика, - подчеркнул Алексей Авдонин. - Очень важно, и об этом не раз говорил Президент, создание профсоюзных организаций во всех компаниях, независимо от формы собственности. Профсоюзное движение фактически будет выявлять и пресекать деятельность компаний с серыми выплатами. Естественно, необходимо вести информационную работу среди населения. Многие соглашаются на зарплаты в конвертах из-за определенного непонимания основ трудового законодательства, основ экономики и финансов".-0-

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