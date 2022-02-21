Авдонин: в состоянии войны мы находимся уже давно

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состоянии войны Запад и Восток находятся уже давно, заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Аналитик заметил, что Запад на протяжении месяцев двух в информационном пространстве создает ощущение, что завтра-послезавтра - война. "Вы понимаете, что Запад действует не спонтанно, а очень методично, планомерно, понимая в том числе слабости и России, и Китая, и условно всех игроков этого региона. Поэтому они действуют настолько решительно, настолько похабно", - сказал он.

Алексей Авдонин заметил, что война - это путь обмана. "В состоянии войны мы находимся уже давно, начиная, наверное, с 2010 года. Формы разные. Мы привыкли, что война - это солдаты, вооружение, когда стреляют друг в друга. Нет, мы находимся в совершенно иных войнах, и то, что сейчас предлагают американцы, - это украинский гамбит", - сказал эксперт.

По его словам, американцы провоцируют Россию. "То есть они говорят: "признайте ДНР и ЛНР". Они что делают сейчас, когда бомбят ЛНР и ДНР? Провоцируют Россию на открытые действия. Потому что на протяжении последних месяцев Россия говорила, что войны никакой не будет, нападать не будет. Естественно, американцам, коллективному Западу, когда они на протяжении последних трех месяцев пичкали свою аудиторию осознанием того, что война будет, а тут войны нет, надо как-то отчитываться и сейчас они продают это", - считает Алексей Авдонин.

Эксперт в сфере безопасности Александр Ивановский заметил, что "имеются ресурсы, чтобы охладить определенный пыл". "Речь идет о том, чтобы противопоставить этим силам вполне определенный уравновешивающий момент", - сказал он.

Александр Ивановский считает, что в Беларуси и России просто "надо быть собранными и готовыми к принятию тех решений, которые будут наши лидеры нам говорить делать, ведь мы видим ситуацию не полностью, не в целом". "Надо ждать решений и быть готовым к этим решениям", - заключил он.-0-