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26 мая 2021, 09:31

Авдонин: в условиях информационного противоборства необходимо современное законодательство

Алексей Авдонин. Фото из архива
Алексей Авдонин. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях информационного противоборства необходимо современное законодательство с широкими полномочиями министерств и ведомств. Такое мнение аналитика Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"В условиях, когда страны сталкиваются с интенсивным информационно-пропагандистским давлением, вопросы изменения законодательства наиболее актуальны. В первую очередь у ведомств, ответственных за контроль и развитие информационного поля, появляется возможность быстро анализировать вредоносные ресурсы и пресекать их деятельность. Сегодня понятия инфополя и территориальной целостности идентичны. Любое вторжение на территорию государства считается агрессией, на пресечение которой ориентированы Вооруженные Силы. Вместе с тем мы явно видим, что в информационное поле тех или иных стран внедряются различные медийные площадки, ориентированные на формирование деструктивных элементов в сознании общества", - считает аналитик.

По его словам, в условиях информационного противоборства необходимо современное законодательство с широкими полномочиями министерств и ведомств по быстрому пресечению враждебных для общества элементов, сеющих раздор, экстремизм, терроризм, идеи нацизма.

"Мы не имеем права доводить до ситуации, когда эти ресурсы становятся популярными среди определенных категорий граждан и делают возможным последующее формирование протестных настроений внутри государства. При реализации проектов в информационном поле наши оппоненты работают на всех уровнях - местном, региональном, национальном. Прошлый год показал, что влияние осуществляется как на уровне объединений дворов, поселков, городов, так и на уровне районов и областей. И негативная эффективность этой работы очень высока. Поэтому умение распознать такие элементы представляется наиболее важным, - убежден Алексей Авдонин. - Как раз работа по низам зачастую становится фундаментальным инструментом организаторов "бархатных революций". Формирование протестных настроений снизу, искажение трактовок решений правительства - залог возникновения внутренней неудовлетворенности населения с возможностью последующего объединения в массовые движения. Это типичная современная форма борьбы против государства, актуальная не только для Беларуси. Новое законодательство адаптируется под ведение современных информационных и психологических операций со стороны недружественных нам стран". -0-

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