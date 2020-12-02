Авдонин: важно не допустить, чтобы Беларусь выступила театром военных действий

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для нас крайне важно не допустить, чтобы Беларусь выступила неким театром военных действий - политических, информационно-пропагандистских, - на котором бы разрешались противоречия между ключевыми центрами силы: США, Евросоюзом, Россией и Китаем. Такой комментарий аналитика Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина публикует газета "СБ. Беларусь сегодня".

"Ситуация, которую мы наблюдаем сегодня в Беларуси, - это результат долгой, кропотливой работы различных иностранных спецслужб. Работа была комплексной, в ней участвовали кадровые разведчики и так называемые политтехнологи, которые относят себя к неким консалтинговым агентствам, ориентированным на проведение выборов, политическую аналитику. С их стороны на протяжении последних пяти лет велся комплексный анализ ситуации в Беларуси: изучались социальные и политические аспекты жизни нашей страны, отношение населения к власти и реакция власти на те или иные вызовы. После чего стали активно формироваться каналы информационного воздействия: Telegram- и YouTube-каналы, соцсети, прочие "новые медиа". И на протяжении двух-трех лет у населения активно формировалось состояние неудовлетворенности, для чего использовались блогеры, Telegram-каналы, разжигавшие темы, которые в принципе могли бы пройти для белорусского общества незамеченными", - рассуждает Алексей Авдонин.

По его убеждению, как только протестное меньшинство в Беларуси было мобилизовано, им начали активно управлять, воздействовать на него.

"При этом целью было не просто водить толпы управляемых кукол, целью в первую очередь была ориентировка на создание напряженности, ослабление институтов власти и реализация определенных внешнеполитических авантюр. В первую очередь речь шла об инициативе Польши, связанной с отсечением от Беларуси западных территорий. Но Польша сама по себе не может действовать, она выступает исключительно как сателлит, как некий транзитер воли и пожеланий тех центров силы, которые управляют Варшавой, - считает аналитик. - Интересы этих центров силы заключаются прежде всего в расширении стокилометрового так называемого Сувалкского коридора между Калининградской областью России и Беларусью. Он является стратегически важным каналом, соединяющим страны Балтии с Польшей и всей континентальной Европой. Контроль этой зоны командование НАТО считает наиболее важным элементом своей работы в нашем регионе. Для обеспечения защиты этого коридора и рассматривалась возможность отсечения территории Гродненской области от Беларуси и увеличения тем самым площади Сувалкского коридора. Все "фабрики мысли", включая натовских аналитиков, не раз писали о том, что для безопасности НАТО и стран Балтии важно обеспечить контроль и расширение этого коридора".

Алексей Авдонин делает вывод, что именно поэтому столь интенсивно в течение августа и сентября рассматривались вопросы по отчуждению западных территорий Беларуси, что и говорилось в выдержках из сообщений наших спецслужб, зачитанных главой государства на встрече с медработниками.-0-