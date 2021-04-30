Авдонин: западные оппоненты для Беларуси хотят не счастья, а горя, разрушений и хаоса

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные оппоненты для Беларуси хотят не счастья, а горя, разрушений и хаоса. Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По мнению политолога, попытка мятежа в Беларуси предпринималась не просто ради дестабилизации обстановки в республике. Главной целью ее организаторов и кураторов было желание раскачать ситуацию в России в преддверии важных политических событий.

"Это реальная, очень тяжелая работа западных спецслужб по нам. Они долго работали, хотят результата и хотят достигнуть его всеми правдами. Поэтому то, что мы показываем, это только часть айсберга, которая работала портив нас на протяжении нескольких лет, - отметил Алексей Авдонин. - Надо осознавать, что для нас они счастья не хотят. Для нас они хотят горя, разрушений, потому что так легче управлять, а они умеют управлять хаосом. Но для нас, простых белорусов, эта синеокая тихая и спокойная страна исчезла бы в течение пары дней".

Однако раскачать ситуацию в Беларуси западным спецслужбам не удается, их планы рушатся, поэтому они готовы на сотрудничество даже с маргиналами, обратил внимание аналитик БИСИ. Алексей Авдонин считает, что в ближайшее время стоит ожидать от оппонентов новых провокаций.-0-