Авдонин: заседание ВГС стало продолжением плановой работы по развитию Союзного государства

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоявшееся 4 ноября заседание Высшего государственного совета стало продолжением плановой работы по развитию интеграции в Союзном государстве. Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сегодняшняя встреча - это не какое-то чрезвычайное событие. Это в первую очередь постепенная, очень плановая работа, которую реализовывали главы государств, большой штат чиновников как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Республики Беларусь", - сказал Алексей Авдонин.

Политолог отметил, что все принятые на ВГС решения направлены на повышение благополучия белорусских и российских граждан. "И это главное", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 4 ноября Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко на заседании этого союзного органа подписал декрет ВГС "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". В развитие документа разработан пакет из 28 союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.

На заседании также была принята обновленная Военная доктрина Союзного государства, концепция миграционной политики, решение о присуждении премии СГ в области науки и техники.-0-