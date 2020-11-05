Аверкова: травля людей - это психологический терроризм

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Травля людей - это психологический терроризм. Такое мнение высказала кандидат искусствоведения, эксперт в области экранных искусств, продюсер и режиссер Анжелика Аверкова в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Анжелика Аверкова - супруга известного белорусского телеведущего Александра Аверкова. По ее словам, их семья начала испытывать психологическое давление еще с мая (именно тогда, считает режиссер, началась война против власти), мужу из-за его работы и гражданской позиции угрожали физической расправой.

"Это не впервые в нашей семье - каждые выборы. Давайте будем называть вещи своими именами - это психологический терроризм, - заявила искусствовед. - Если сказать, что я не волновалась, когда все это случилось (протестные акции в стране. - Прим. БЕЛТА), я солгу. Я не могла это пережить спокойно".

По ее мнению, сейчас в Беларуси идет информационная война, и государственные СМИ, в частности, телевидение, не сдают свои позиции. Анжелика Аверкова отметила, что риторика на телеканалах изменилась: там просто стали называть вещи своими именами. И это очень не нравится оппонентам власти. "А кто называет вещи своими именами? Тот, кто "сидит" в кадре", - добавила она.-0-