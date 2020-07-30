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30 июля 2020, 12:36

Август начнется неустойчивой погодой с дождями

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные на территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На исходе последние дни июля, которые не внесут резких изменений в характеристику уходящего месяца. На большей части территории страны отмечается недобор осадков, наибольший их дефицит наблюдается по Брестской и Гродненской областям. В то же время в некоторых районах Минской, Могилевской и Витебской областей, где в отдельные дни июля наблюдались сильные ливни, выпало 1,5 месячные нормы. В рекордсменах Слуцкий район, здесь метеостанция зарегистрировала 2 июльские нормы дождей", - рассказали в Белгидромете.

Как отметили синоптики, по температурному режиму по северо-восточной половине Беларуси было на 1-2 градуса ниже климатической нормы, а на остальной территории на 1-2 выше нее. Несмотря на то, что сегодня и завтра погодные условия будет формировать прохладный воздух, он существенно не повлияют на распределение среднемесячных температур.

В пятницу, 31 июля, ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса.

Неустойчивой и прохладной погодой стартует и август. В субботу, 1 августа, воздушные массы продолжат поступать с севера Балтийского моря и Финского залива. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный, северный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - от плюс 17 по северо-востоку до 24 градусов тепла по западу страны. Такой температурный фон окажется на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

В воскресенье, 2 августа, страна в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления и прохладных воздушных масс, лишь днем на юго-западные районы начнет поступать с Центральной Европы более теплый воздух. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах Гомельской области пройдут дожди. Ветер прогнозируется северный, днем с переходом на западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов, днем будет 19-24, по юго-западу 25-27 градусов.

В начале следующей недели погода начнет постепенно возвращаться в обычное августовское русло. В понедельник, 3 августа, погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем западные районы окажутся под влиянием атмосферного фронта. Днем по западу возможны кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный при грозах порывистый. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться туманы. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов, днем будет 21-27 градусов.

Во вторник, 4 августа, в области пониженного атмосферного давления и умеренно теплых воздушных масс местами по стране пройдут короткие дожди, в дневные часы в отдельных районах с грозами. Ветер прогнозируется умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов. Днем будет 18-25, по югу 26-28 градусов тепла.-0-

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