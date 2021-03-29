29 марта, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания AirBaltic возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт воздушной гавани.

"28 марта латвийская национальная авиакомпания AirBaltic совершила свой первый рейс из Риги в Национальный аэропорт Минск после паузы, вызванной COVID-19. Вынужденный перерыв в полетной программе латвийского авиаперевозчика из-за COVID-19 продолжался с 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Выполнение рейсов по маршруту Рига - Минск - Рига планируется по четвергам и воскресеньям с прилетом в Минск в 14.20 и вылетом в 15.10. Со временем авиакомпания может увеличить частоту полетов, отметили в аэропорту.

Регулярные полеты из Риги в Национальный аэропорт Минск AirBaltic начала выполнять с 1 августа 2005 года.

Специалисты аэропорта рекомендуют пассажирам перед покупкой билетов и непосредственно перед полетом проверять действующие правила въезда в страну назначения, обратившись в уполномоченные органы страны прилета.-0-