8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты по маршруту Минск - Рига с 14 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском союзе туристических организаций.

"Возобновление полетов по маршруту Минск - Рига планируется с 14 сентября с частотой один раз в неделю. Как сообщает авиакомпания, безопасность и здоровье пассажиров являются приоритетами. Введены строгие меры по охране здоровья. Всем пассажирам AirBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки", - рассказали в союзе.

Пассажирам настоятельно рекомендуется проверять условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране.-0-