17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты по маршруту Минск - Рига с 28 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"Скоро из Минска можно будет улететь в Ригу. C 28 марта латвийский авиаперевозчик AirBaltic возвращается к полетам в Минск. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Со временем авиакомпания может увеличить частоту полетов", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, "Белавиа" также приступает к регулярным полетам в Ригу. Рейсы возобновляются с 22 марта. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.-0-