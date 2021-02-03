Авиакомпания Flydubai начнет летать в Минск с 20 февраля

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Flydubai объявила о запуске с 20 февраля рейсов в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Авиаперевозчик будет выполнять три рейса в неделю между Международным аэропортом Дубай (DXB) и Национальным аэропортом Минск (MSQ). Вылет из Минска в 00.50, прибытие в Дубай в 07.45. Обратный рейс запланирован на 18.50 с прилетом в Минск в 23.50. Тарифы бизнес-класса в обе стороны из Минска составят $1500, экономкласса - $390.

Комментируя анонс рейсов, исполнительный директор Flydubai Гейт Аль Гейт сказал: "Минск - новое направление в нашей маршрутной сети. Запуск полетов по этому маршруту подчеркивает нашу приверженность открывать ранее неохваченные рынки. Теперь мы выполняем полеты по 72 направлениям, из которых более 40 ранее не имели прямого авиасообщения с Дубаем или не обслуживались национальными перевозчиками ОАЭ из Дубая".

"Мы рады стать первой авиакомпанией из Дубая, которая предлагает прямые рейсы между Дубаем и Минском. Flydubai предлагает пассажирам удобные пересадки, а также возможность путешествовать по 155 направлениям через Международный аэропорт Дубай. Мы предоставляем пассажирам комфортные и надежные услуги независимо от того, как они предпочитают летать: в бизнес-классе или экономклассе. Все наши пассажиры могут рассчитывать на комфортное путешествие на борту. Мы с нетерпением ждем наших первых пассажиров на рейсах в Дубай", - отметил старший вице-президент по коммерческим операциям и электронной коммерции Flydubai Джейхун Эфенди.

Ранее "Белавиа" объявила, что с 19 февраля запускает регулярные прямые рейсы по маршруту Минск - Дубай - Минск. Полеты из столицы Беларуси в Международный аэропорт Дубай (DXB) будут выполняться два раза в неделю: по вторникам (вылет в 19.50; прибытие в среду, в 2.30) и по пятницам (вылет в 16.15; прибытие в 22.55). Обратные рейсы из Дубая в Национальный аэропорт Минск (MSQ) планируются по средам (вылет в 3.30; прилет в 8.40) и по пятницам (вылет в 23.55; прилет в субботу, в 5.05). Время для всех аэропортов указано местное. Минимальная стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 216 евро (тариф LIGHT - без багажа), включая таксы и сборы, и от 375 евро (тариф LIGHT - без багажа) - туда и обратно. Билеты уже в продаже.

С 16 января граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты въезда). Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.-0-