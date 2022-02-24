24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Минск до 27 февраля включительно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Также отменен рейс авиакомпании "Азимут" Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды.
"Белавиа" отменила полеты в Стамбул, Тель-Авив и Сочи в связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации.
"Рейсы "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент, Дубай, Ереван, Баку, Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Нур-Султан, Алматы будут выполняться. В связи с увеличением полетного времени часть рейсов может быть выполнена по измененному расписанию. Точное время вылета рейсов необходимо уточнять в разделе "Статус бронирования", - отметили в авиакомпании.
Чартерный рейс Минск - Шарм-эль-Шейх - Минск 24 февраля будет выполнен с посадкой для дозаправки в Казахстане.-0-