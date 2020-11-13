13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская авиакомпания "Мотор Сич" возобновила полеты из Запорожья в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"Борт Як-40 украинской авиакомпании "Мотор Сич" приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск. Утренним рейсом авиакомпания возобновила регулярные полеты из Запорожья в Минск после паузы из-за пандемии COVID-19. На 18.05 запланирован вылет из белорусской столицы обратно в Запорожье", - сообщили в пресс-службе.

Последний пассажирский рейс авиакомпании в Минск состоялся 16 марта 2020 года.

По маршруту Запорожье - Минск - Запорожье планируется выполнять четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В расписании возможны изменения.

Авиакомпания "Мотор Сич" начала регулярные полеты в Национальный аэропорт Минск в ноябре 2015 года.-0-