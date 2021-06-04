4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Nordwind открывает полеты из Казани в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.

"Авиакомпания Nordwind расширяет спектр предложений по прямым перелетам из международного аэропорта Казань в Национальный аэропорт Минск и запускает регулярные прямые пассажирские перевозки из Казани в Минск. С сегодняшнего дня стартует полетная программа авиакомпании на лайнерах Boeing 737", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Вылетать из Казани самолет будет по пятницам в 23.35 с прибытием в Минск в 2.05 следующего дня. Вылеты из Минска будут осуществляться по субботам в 3.05 с посадкой в Казани в 5.25. Полетная программа по данному графику запланирована до октября 2021 года.-0-