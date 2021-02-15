Авиакомпания "Россия" начала летать из Санкт-Петербурга в Минск

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Россия" 14 февраля выполнила первый регулярный рейс из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в Национальный аэропорт Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской воздушной гавани.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Согласно расписанию, рейс SU6459 из аэропорта Пулково будет вылетать в 10.00, прилет в Национальный аэропорт Минск - в 11.55. Обратный рейс SU6460 вылетает из Минска в 12.55 и прибывает в Санкт-Петербург в 14.35. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A319.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.-0-