Авиакомпания "Северсталь" открыла регулярные рейсы по маршруту Череповец-Минск-Череповец

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Северсталь" открыла сегодня регулярные рейсы по маршруту Череповец - Минск - Череповец. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск.

"Борт Bombardier CRJ 200 торжественно встретили в Национальном аэропорту Минск в соответствии с традициями: водная арка в знак приветствия, а также хлеб и соль как символ гостеприимства", - говорится в сообщении.

Открыть новый для авиаперевозчика маршрут решило и руководство авиакомпании. Первым рейсом прилетели генеральный директор Николай Ивановский и директор по организации перевозок Эдуард Соловьев.

В своей приветственной речи генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко отметил, что в Беларуси рады вновь приветствовать авиакомпанию "Северсталь" в качестве партнера. "Спустя почти 8 лет Национальный аэропорт Минск вновь принимает регулярные рейсы из Череповца. Надеемся, что авиационные перевозки между Череповцом и Минском будут успешно развиваться, привлекая как деловой пассажиропоток, так и любителей путешествий", - подчеркнул руководитель воздушной гавани.-0-