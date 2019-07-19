Авиарейс из Киева задержится на три часа

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Ukraine International Airlines из Киева прибудет в Минск с опозданием в три часа. Речь идет о рейсе PS889, который должен был прилететь в Национальный аэропорт Минск в 16.05, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

Ожидается, что борт прибудет в Минск в 19.05. О причинах задержки не сообщается.-0-