Авиарейс из Киева задержится на три с половиной часа

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Ukraine International Airlines из Киева прибудет в Минск с опозданием в три с половиной часа. Речь идет о рейсе PS889, который должен был прилететь в Национальный аэропорт Минск в 11.50, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.
Ожидается, что борт прибудет в Минск в 15.50. О причинах задержки не сообщается.-0-
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