Авиарейс из Киева задержится на три с половиной часа

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Ukraine International Airlines из Киева прибудет в Минск с опозданием в три с половиной часа. Речь идет о рейсе PS889, который должен был прилететь в Национальный аэропорт Минск в 11.50, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

Ожидается, что борт прибудет в Минск в 15.50. О причинах задержки не сообщается.-0-