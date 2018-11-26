Авиарейс из Кишенева задерживается на три часа из-за тумана

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Белавиа" из Кишинева прибудет в Минск с трехчасовым опозданием. Речь идет о рейсе В2820, который должен был прилететь в Национальный аэропорт в 11.30, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Ожидается, что борт прибудет в Минск в 14.30. Как пояснили в пресс-службе "Белавиа", причиной задержки рейса стал туман в аэропорту вылета.-0-