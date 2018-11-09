Авиарейс Калининград-Минск отменен из-за тумана

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утренний авиарейс "Белавиа" из Калининграда отменен из-за тумана в аэропорту Храброво, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании.

Речь идет о рейсе В2948, который должен был прилететь в Минск в 11:10. "Однако из-за тумана в аэропорту вылета рейс отменен", - сказали в "Белавиа".

Кроме того, согласно информации онлайн-табло Национального аэропорта Минск, в настоящее время задерживается прибытие 5 авиарейсов. Рейсы "Белавиа" В2848 из Киева, В2944 из Санкт-Петербурга, как ожидается, прибудут почти с пятичасовой задержкой. Рейс М9317 из Запорожья должен прибыть с опозданием в 3 часа. Самолеты белорусской авиакомпании В2984 и российской Airoflot SU1830 из Москвы задерживаются на 40 минут.

Задержка рейсов связана с плохой видимостью из-за тумана. В целом, отметили в Национальном аэропорту Минск, аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщалось, накануне большинство авиарейсов в Национальный аэропорт Минск также прибывали с задержкой от получаса до нескольких часов. По информации синоптиков, туманы сохранятся сегодня на большей части страны и в Минске до 12 часов дня.-0-