Авиарейс Пекин - Минск - Пекин не будет выполняться до 30 ноября

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21 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Авиарейс по маршруту Пекин - Минск - Пекин не будет выполняться до 30 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.
"Департаментом гражданской авиации КНР 18 ноября принято решение о продлении до 30 ноября приостановки выполнения рейсов СА721/СА722 по маршруту Пекин - Минск - Пекин", - проинформировали в белорусском загранучреждении.
В посольстве пояснили, что причиной такого решения стали девять подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выявленных по прилете у пассажиров рейса СА722 Минск - Пекин 6 ноября.-0-