Авиарейсом Air China по пятницам можно прилететь из Пекина в Минск

31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Авиакомпания Air China по пятницам выполняет рейс по маршруту Пекин - Минск. Об этом говорится на сайте генерального консульства Беларуси в Шанхае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 31 марта белорусские граждане имеют возможность вылета с территории КНР в Беларусь рейсами авиакомпаний Air China и "Аэрофлот", - отметили в генконсульстве. - Решение об ограничении авиасообщения между КНР и Россией может быть принято в самое ближайшее время. В этой связи настоятельно рекомендуем белорусским гражданам, планирующим в ближайшее время возвращение на родину, оперативно воспользоваться данной возможностью".

"Авиакомпания Air China по пятницам выполняет рейс CA721 Пекин - Минск. Авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет рейс SU209 Шанхай - Москва каждый понедельник до 27 апреля. При посадке в Шанхае необходимо в обязательном порядке иметь билет Москва (Шереметьево) - Минск", - обратили внимание в генеральном консульстве.

В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в и из Китая генконсульство рекомендует перед вылетом из КНР в обязательном порядке заблаговременно проверять информацию о состоянии авиарейса.

"В связи со снижением уровня эпидемиологической угрозы в регионах консульского округа местными властями поэтапно отменяются введенные карантинные ограничения: возобновляется транспортное сообщение, работа предприятий. В случае перемены места временного или постоянного проживания в КНР решением местных властей вы можете быть помещены на 14-дневный карантин. В этой связи рекомендуем воздержаться от поездок внутри страны, за исключением следования к аэропорту для вылета за пределы КНР", - подчеркнули в белорусском загранучреждении.-0-