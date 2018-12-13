Авиарейсы из Кишинева и Амстердама в Минск задержатся более чем на 2 часа

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолеты "Белавиа" из Кишинева и Амстердама прибудут в Минск с опозданием чуть более двух часов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Речь идет о рейсах В2868 (Амстердам) и В2820 (Кишинев), которые должны были прилететь в 16.30 и 16.40 соответственно. Ожидаемое время прибытия самолетов - 18.42 и 18.58.

Как пояснили в "Белавиа", задержка рейсов связана с тем, что потребовалась дополнительная проверка этих воздушных судов.

Также в авиакомпании отметили, что в течение дня ряд рейсов также прибывал с некоторой задержкой. Она составляла в среднем 20-35 минут, это было связано с тем, что самолеты в аэропортах вылета проходили противообледенительную обработку.-0-