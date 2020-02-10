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10 февраля 2020, 19:34

Авиарейсы из Мюнхена, Пекина, Москвы и Лондона из-за непогоды прибудут в Минск с опозданием

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечерние авиарейсы из Мюнхена, Пекина, Москвы и Лондона прибудут в Минск с опозданием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Как ожидается, задержка рейсов из Лондона (B2852, который должен был приземлиться в минском аэропорту в 20.00) и Москвы (B2978, с прибытием в 21.35) составит всего полчаса. В то же время почти на четыре часа позже ожидается прибытие авиарейса из Пекина (CA721) - в 21.17 вместо 17.25. Самолет из Мюнхена (B2900) может опоздать более чем на пять часов. Согласно информации онлайн-табло, в Минске борт ожидают в 22.30.

Как пояснили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту, задержка рейсов связана с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах вылета. "Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме", - уточнили в главной воздушной гавани.

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