Авиарейсы из Мюнхена, Пекина, Москвы и Лондона из-за непогоды прибудут в Минск с опозданием

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечерние авиарейсы из Мюнхена, Пекина, Москвы и Лондона прибудут в Минск с опозданием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Как ожидается, задержка рейсов из Лондона (B2852, который должен был приземлиться в минском аэропорту в 20.00) и Москвы (B2978, с прибытием в 21.35) составит всего полчаса. В то же время почти на четыре часа позже ожидается прибытие авиарейса из Пекина (CA721) - в 21.17 вместо 17.25. Самолет из Мюнхена (B2900) может опоздать более чем на пять часов. Согласно информации онлайн-табло, в Минске борт ожидают в 22.30.

Как пояснили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту, задержка рейсов связана с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах вылета. "Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме", - уточнили в главной воздушной гавани.

Как сообщалось ранее, большинство европейских государств, в том числе и Беларусь, находятся в орбите мощного и обширного атлантического циклона.-0-

Беларусь находится в орбите шторма "Сиара" - синоптики По мере смещения циклона на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать. Но атмосферные фронты от этого циклона во вторник, 11 февраля, будут определять погоду в Беларуси.