12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиарейсы по маршруту Пекин - Минск - Пекин приостановлены до 23 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.

"Департамент гражданской авиации Китая принял решение о продлении до 23 ноября этого года приостановки выполнения рейсов СА721/СА722 по маршруту Пекин - Минск - Пекин по причине шести подтвержденных случаев заболевания COVID-19, которые были выявлены по прилете у пассажиров рейса СА722 Минск - Пекин 31 октября", - пояснили в дипломатической миссии.

Как сообщалось ранее, авиарейсы по маршруту Пекин - Минск - Пекин были приостановлены с 9 ноября на неделю. Тогда причиной отмены стали пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выявленных по прилете у пассажиров рейса СА722 Минск - Пекин 24 октября.-0-