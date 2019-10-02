Aviasales назвал белорусские города с самыми дешевыми отелями

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический поисковик Aviasales.by назвал белорусские города с самыми дешевыми отелями, сообщает БЕЛТА.

Эксперты сервиса проанализировали стоимость проживания в отелях крупных городов Беларуси и составили рейтинг из самых выгодных направлений для туристов. В исследовании учитывалось размещение в двухместном номере трехзвездочной гостиницы. Первое место в бюджетном рейтинге поделили Витебск и Могилев. Цены в отелях этих областных центров начинаются от Br43 с человека за ночь. На втором месте Брест, где сутки в отеле стоят от Br49.

Также недорого можно остановиться в Гомеле и Бобруйске - в среднем это будет стоить от Br55. При этом самые доступные гостиницы в этих городах находятся в пешей доступности от центра города.

От Br63 придется заплатить путешественникам, решившим остановиться в Минске. Как отмечается, дешевые отели в столице расположены в пределах главных достопримечательностей.

Немного дороже выйдет поездка в Барановичи - за ночь в гостинице недалеко от исторического центра города и железнодорожного вокзала тут придется заплатить от Br72. В Гродно размещение в трехзвездочном отеле обойдется в среднем от Br85.-0-