Авиаторы МЧС Беларуси помогают в тушении лесных пожаров в Турции

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работать в Турецкой Республике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"За минувшие выходные экипаж белорусского вертолета Ми-8 выполнил 5 полетов с площадки в городе Сеферихисар. Общий налет за эти дни составил более 9 часов, выполнено 42 сброса воды (более 200 т). К местам пожаров в районе населенного пункта Яли доставлено 14 спасателей, кроме этого осуществлялась доставка продуктов питания, воды и имущества для турецких пожарных, которые ликвидируют возгорания с земли, - рассказали в пресс-службе. - Высадка людей и оборудования выполнялась с так называемого режима "висения": его используют наиболее опытные экипажи, когда в условиях горной местности возможности приземлиться нет и в качестве точек опоры используется горная порода, а авиаторы поддерживают воздушное судно практически в неподвижном положении, как бы "зависая" над заданной точкой".

Сегодня экипаж вертолета вновь заступил на боевое дежурство в турецком городе Сеферихисар и готов к выполнению задач.-0-