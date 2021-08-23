23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать турецким спасателям тушить лесные пожары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.





"За минувшую неделю два борта Ми-8 с площадок Сеферихисар и Кютахья, а также борт Ми-26 из аэропорта Даламан Турецкой Республики уже выполнили 20 полетов, налет составил 34 часа 33 минуты. За это время они выполнили 92 слива (546 т) воды. Кроме того, шесть турецких спасателей доставлены к местам ликвидации пожаров. После ночного перерыва, во время которого проводится техническое обслуживание вертолетов наземными специалистами авиации МЧС Беларуси, три воздушных судна вновь приступают к тушению", - рассказали в пресс-службе.





Таким образом, с мая экипажи совершили 197 полетов и произвели 1247 сбросов (более 4,5 тыс. т) воды. Их общий налет - 302 часа 25 минут. Кроме того, 168 турецких спасателей были доставлены к местам ликвидации пожаров. Белорусские экипажи работают в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами защищают города от сильнейших лесных пожаров.





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Белорусские спасатели в порядке международного сотрудничества уже не первый год помогают в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-