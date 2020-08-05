Авиаторы МЧС продолжают тушить лесные пожары в Турции

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают нести дежурство как на территории нашей страны, так и оказывать помощь в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"С начала года на различных авиационных судах над территорией Беларуси осуществлен 271 полет, во время которых обнаружено 163 пожара. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять загорания в экосистемах на ранней стадии, что способствует их быстрой ликвидации и минимизации последствий от их возникновения, - рассказали в пресс-службе. - Два борта Ми-8 с площадок Мармарис и Пойраз Турецкой Республики уже совершили 127 полетов и произвели 625 сбросов воды. Их общий налет составляет 190,82 часов. Кроме того, 44 турецких спасателя доставлены к местам ликвидации пожаров. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября".

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-