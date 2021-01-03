Авиаторы МЧС транспортировали тяжелого пациента с COVID-19 из Бреста в Минск

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасательный борт Ми-8 авиации МЧС, на котором установлен специальный медицинский модуль, доставил пациента с тяжелой формой коронавируса из Бреста в Минск, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Работники ГААСУ "Авиация" 2 января выполнили транспортировку пациента в аэропорт Липки, где больного уже ждали сотрудники скорой медицинской помощи. В ходе всего полета сопровождающий медперсонал следил за состоянием мужчины.
Медицинский модуль воздушного судна оснащен современным оборудованием, которое позволяет не только поддерживать жизнедеятельность двух пострадавших в процессе всего полета, но и оказывать весь спектр необходимой помощи. Данный метод транспортировки является самым быстрым и эффективным в подобных случаях, тем самым обеспечивая правило "золотого часа", отметили в пресс-службе МЧС.-0-