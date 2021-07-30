30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в районе турецкого Мармариса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Экипаж Ми-8 вчера выполнил три полета, налет составил 5 ч 50 мин. За это время выполнен 51 слив воды. Белорусский борт работает в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами осуществляют защиту города от сильнейшего лесного пожара. После небольшого ночного перерыва, во время которого наземные специалисты авиации МЧС Беларуси проводят техническое обслуживание вертолета, сегодня Ми-8 вновь приступает к тушению", - рассказали в пресс-службе.

Второй белорусский Ми-8 находится в другой части Турции, экипаж которого также готов к выполнению задач и в случае поступления соответствующего запроса от местных властей выполнит перелет к этому или другому очагу.-0-

Среди пострадавших от пожаров в курортных регионах Турции граждан Беларуси нет