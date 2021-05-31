Авиация МЧС Беларуси помогла ликвидировать крупный пожар в Турции

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные работники авиации МЧС Беларуси принимали участие в ликвидации крупного пожара вблизи турецкого города Милас. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Огонь бушевал на площади более 12 га. Тушение осложнялось сильным ветром. К ликвидации пожара было привлечено несколько бортов, в том числе Ми-8 авиации МЧС Беларуси. Общий боевой налет составил 7 ч 35 мин., выполнено 42 сброса воды на очаг", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован, после выполнения боевой задачи белорусский борт вернулся на площадку у турецкого города Сеферихисар и продолжает дежурство.

В МЧС напомнили, что Беларусь не первый год оказывает помощь Турции в тушении пожаров в экосистемах. "Наши экипажи зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, способные работать в сложных условиях горной местности", - отметили в ведомстве.-0-